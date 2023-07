Lukaku | no ritiro col Chelsea! Inter | offerta fatta | lo scenario – SM

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 luglio 2023) L'continua a lavorare per il ritorno di. Secondo quanto riferito da SportMediaset il club nerazzurro ha presentato la primaufficiale al Chelsea TRATTATIVA – L'è al lavoro per riportarea Milano. Secondo SportMediaset la volontà del belga e dei nerazzurri è quella di chiudere al più presto la trattativa: l'attaccante, riferisce l'emittente, non ha intenzione di presentarsi al raduno del Chelsea per andare incol club inglese. L', intanto, ha presentato la primaufficiale ai "Blues": 25 milioni più bonus. Cifra lontana dai 45 milioni richiesti dal Chelsea: toccherà a Ledure, avvocato del belga, cercare di limare la distanza fra le parti.