Lukaku | l’Inter non si ferma | la data con cui poter chiudere col Chelsea

(Di lunedì 10 luglio 2023)vuole prendere, tanto da pensare di andare a fondo con il. C’è unache può essere decisiva per arrivare a un accordo, stando all’autorevole quotidiano inglese The Times. AL RIALZO? –è pronta a migliorare la sua offerta alper Romelu, con l’attaccante che ha intenzione di completare il trasferimento entro questa settimana. Lo afdall’Inghilterra il quotidiano The Times, dopo che la prima offerta è stata rifiutata (ventitré milioni di sterline). La richiesta è quaranta milioni di sterline, i londinesi vogliono che sia a titolo definitivo.dovrebbe tornare a Cobham, il centro d’allenamento del, mercoledì per parlare con il nuovo manager Mauricio ...

Quest'oggiavrebbe dovuto presentare al Chelsea la prima offerta per'acquisto definitivo di, ma sul belga continuano a esserci anche'Al - Hilal e la Juve. In Belgio affermano che i sauditi ......essere in lista per assicurarsi le prestazioni di Romelu. ...del belga che sarebbe disposto a giocare soltanto nell'. ... Sirene arabe per Pogba'Arabia Saudita potrebbe essere la nuova ...... cheprende per fare il terzo portiere (al posto di ... per gl'interisti, la faccenda, su cui sembra forte'interesse ...