Lukaku | il patto con l’Inter non basta Cosa serve per chiudere – Sky

(Di lunedì 10 luglio 2023)hanno la stessa intenzione: proseguire insieme. Sulla strada che porta il belga a tornare a Milano c’è, però, l’ostacolo Chelsea. Ecco, secondo Sky Sport 24, qual è la situazione eper convincere gli inglesi. ATTESA – La questione ancora aperta frae Romeluè alquanto spinosa. Alessandro Sugoni, intervenuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, spiega come dovrebbero muoversi i nerazzurri: «Con i soldi di Onana, oltre a prendere i due portieri, bisognerà andare a fare un rilancio col Chelsea per. È un po’ tanta la differenza fra quello che si chiede e quello che si propone. La prima offerta recapitata è stata di 25 milioni, il Chelsea ne chiede almeno 20 di più. Il Chelsea è forte ...

Il punto focale è sempre lo stesso:vuole l'Inter e l'Inter vuole. Se il '' tra i due regge, la soluzione pare essere già scritta. Se invece, per qualsiasi motivo dovesse vacillare,...La situazione di. Onana - Inter, ormai sarà addio. L'ago della bilancia della trattativa ... De Gea non rientra nei pieni del tecnico olandese Ten Hag che, comunque, adell'arrivo di un ...Ricci,col Toro: rinnova e raddoppia.- Inter, l'assist di Thuram: colpo a parametro zero e soldi risparmiati. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica ...

Gazzetta: “Patto Lukaku-Inter: oggi parte la trattativa col Chelsea. Le cifre tra cartellino e stipendio” SOS Fanta

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Oggi si passa ai fatti. Oggi è il giorno dell'incontro, il primo con i crismi dell'ufficialità, che è ...