(Di lunedì 10 luglio 2023) Il ritorno diè uno dei temi più caldi di questi giorni in casa Inter. Nella parte finale della trasmissione di stasera Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Di Marzio parla brevemente di come si può arrivare a un accordo col. LA TRATTATIVA – Questo l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio su Romelu: «L’Inter sta preparando una, una secondadopo quella da venticinque milioni di euro rifiutata dal. Dovrebbe raggiungere i trenta milioni, se non superarli. L’Inter è in contatto continuo con l’avvocato Sébastien Ledure, sperando che possa essere accettata. Ha l’del giocatore: si augura chepossa mantenere questo patto e questa corsia preferenziale per arrivare a un buon ...

... in seconda divisione spagnola, ha messo a segno 6 gol ed 1in 35 presenze… Mah! Sarà ... Mentre rischia di diventare un incubo, per gl'interisti, la faccenda, su cui sembra forte l'...Romeluvuole l'Inter, l'Inter vuole, il Chelsea vuole far cassa . E fin qui ci siamo. ... reduce da una stagione nella quale ha realizzato 14 reti e 7in 37 apparizioni, tra Serie ...... possa sostituire appieno lo straripante Romelu. Ma che il bosniaco stesse attraversando una ... alla Doosan Arena piazza un destro micidiale all'angolino, sudi Correa, sfilandosi dalla ...

Lukaku, assist all’Inter: un aiuto per la nuova offerta al Chelsea – Sky Inter-News.it

L'Inter sta progettando una nuova offerta al Chelsea per riportare Lukaku a Milano in vista della prossima stagione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...