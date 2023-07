Luis Suarez | camera ardente a Cormano prima del funerale domani a Milano

9 Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per 'la Repubblica' I nostri padri e i nostri nonni raccontavano('Ah, Luisito…') come si prova a narrare la perfezione, ...è stato un Pibe de oro, ma poi un Pallone d'oro a dimostrare che l'oro non era solo nei ...era una stella e chi ieri lo ha omaggiato sapeva di non sbagliare usando i migliori aggettivi: per ...Gli eroi del football muoiono all'alba, nel giorno giusto della loro vita, domenica.Miramontes ha concluso la sua esistenza dopo ottantotto anni bellissimi, resta grandiosa la sua storia di campione assoluto, trasparente, unico. Il cervello di seta e la classe di acqua ...

Inter in lutto, morto Luis Suarez, architetto della Grande Inter Agenzia ANSA

Massimo Moratti ha parlato di Luisito Suarez a Il Giorno: 'Cristiano Ronaldo Confermo, lo segnalò quando era giovanissimo. Io, anche solo per il fatto che si chiamasse Ronaldo, pensavo onestamente ch ...Suárez ha rappresentato un genere di calciatore metafora di quei personaggi della letteratura in anticipo sui tempi ...