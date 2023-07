Lufthansa non può ancora gestire Ita e ci rimette un sacco di soldi

(Di lunedì 10 luglio 2023) La Commissione inflessibile: bisogna aspettare il via libera dell’Antitrust. Vertici molto nervosi. Chi ci vede la mano di Macron per incrinare lo strapotere tedesco. Il problema degli slot a Linate e Fiumicino

Lufthansa non può ancora gestire Ita e già ci rimette un sacco di ... L'HuffPost

La Commissione inflessibile: bisogna aspettare il via libera dell'Antitrust. Vertici molto nervosi. Chi ci vede la mano di Macron per incrinare lo strapotere ...