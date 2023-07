Lotito | ' Milinkovic mi ha pregato di farlo andare in Arabia Stimoli? Lì contano i soldi'

ROMA - "Savic mi ha pregato di lasciarlo andare in Arabia" . È la clamorosa rivelazione di Claudio, che ha parlato del trasferimento del centrocampista serbo all' Al - Hilal , che ha ...Eppure non è stato così:Savic è pronto a volare in Arabia Saudita, ormai di dubbi non ce ne sono più. Ed è arrivata anche la conferma di Claudio, presidente della Lazio.- Savic (LaPresse) - calciomercato.itParliamo di due proposte, per il club e per il calciatore nel mirino della Juventus, davvero irrifiutabili. 'Il calciatore ha chiesto di andar ...

Lotito su Milinkovic: "Mi ha telefonato pregandomi di farlo andare in Arabia" La Gazzetta dello Sport

