L’opportunità di essere al di sopra delle aspettative Scrive Monti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tra le tante critiche mosse nei riguardi del nuovo codice degli appalti c’è un tema che, in particolare, meriterebbe un approfondimento. Si tratta di un tema molto delicato, e vale a dire l’utilizzo dell’affidamento diretto per lavori inferiori a 150 mila euro da partestazioni appaltanti, senza ricorrere allo strumento della gara. Chiunque abbia un minimo di lucidità non può che trovare quantomeno fondate le preoccupazioni legate a questo strumento,ttutto se si guardano alle difficoltà cui il nostro Paese è negli anni incorso. Eppure, questa misura puòun’ importante scommessa per il Paese purché tale strumento venga utilizzato non solo con correttezza, ma anche con una visione di medio periodo. I rischi collegati a questo tipo di scelta sono noti: rischio di attribuire lavori e servizi ad aziende vicine, rischio di ...