L’opera di Paladino chiama | solo l’interpretazione può dare adeguata risposta

(Di lunedì 10 luglio 2023) Per qualche mese a Palazzo Reale, a Napoli, saranno esposti i 104 disegni che Mimmoha dedicato a Pulcinella. Dopo la mostra di Palazzo Liberty a Torino, e quelle di Vienna, Rotterdam e Padova, finalmente Pulcinella è tornato a casa, a Napoli, ed il Maestro, legatissimo alla città, ha voluto disegnarne uno speciale, azzurro come la squadra, in una posa che evoca momenti emozionanti per i tifosi e per chi tifoso non è. II terzo scudetto doveva essere immortalato anche con l’arte. Con queste premesse, ampiamente pubblicizzate da media di ogni tipo, sarebbe stato lecito aspettarsi lunghe, lunghissime file alla biglietteria. L’affluenza di turisti, che hanno trovato incluso nel biglietto di visita al Palazzo Reale anche l’omaggio dell’accesso alla mostra di, ha un andamento coerente con il periodo vacanziero, domenica di luglio, e stop. ...