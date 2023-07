L’odissea di Padre Fedele Innocente ma ancora sospeso a divinis | vittima dell’ingiustizia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 luglio 2023) Se qualcuno proprio volesse fare un paragone con Enzo Tortora , divenuto ingiusto metro di comparazione, potrebbe dedicarsi aBisceglie. In realtà, don Francesco, visto che è stato espulso dall’ordine dei francescani 16 anni fa, anche se continua imperterrito a portare il saio e donare tutto ciò che ha ai poveri. La vita del frate ultras, icona del tifo calcistico anni ottanta, è stata distrutta nell’inverno del 2006 e non è bastata una piena assoluzione per riabilitarla, visto cheoggi èe non può dire messa. L’arresto, l’esilio , l’infamia Nell’inverno del 2006 la procura della Repubblica di Cosenza lo arresta per violenza sessuale ai danni di una monaca, Suor T. Un quadro accusatorio incredibile che finisce su tutti i giornali nazionali ed internazionali, con ...