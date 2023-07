Lo show di Fiorello si farà | Due location al ballottaggio

(Di lunedì 10 luglio 2023) Archiviato l'abbandono del Via Asiago, con annesse le scuse diai residenti “per il danno e il fastidio arrecato” in questa stagione di produzione del programma Viva Rai2, ora si pensa al futuro. E il futuro, ammette il conduttore del programma in onda dalle 7 del mattino dal lunedì al venerdì, sarà lontano dal palazzone di Radio Rai che sorge nel quartiere Vittoria di Roma. Quindi Viva Rai2 si, va capito dove. Questa è la risposta al presunto caso scoppiato nei giorni scorsi, per il quale esponenti Rai sarebbero passati dagli inquilini a offrire soldi per mantenere in quella sede la produzione e spegnere le loro lamentele per sporcizia e schiamazzi. Ma insieme alla smentita dell'Amministratore Delegato Roberto Sergio riguardo queste indiscrezioni, ci ha pensato direttamentea porre fine alla questione. In ...

