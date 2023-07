LIVE Berrettini-Alcaraz | Wimbledon 2023 in DIRETTA | Hurkacz non molla | si allungano i tempi di attesa

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21ha vinto 7-5 il terzo set con Djokovic, dunque sidiper. 15.09 Alle 15.30 scenderà in campo Djokovic (avanti 76, 7-6) per chiudere i conti contro, poi toccherà a Jabeur-Kvitova e, infine, a. 15.08 Buongiorno amici di OA Sport. Il primo match tra Haddad Maia e Rybakina è terminato molto rapidamente in appena 21 minuti: sul 4-1 per la kazaka, infatti, la brasiliana si è ritirata. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladegli ottavi di finale ditra Matteoe Carlos ...