LIVE Berrettini-Alcaraz 6-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | primo set per l’italiano!

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33ha servito il 62% di prime, ottenendo il 78% dei punti. I problemi arrivano con la seconda: solo il 43% di punti. 6-3 Servizio e rovescio incrociato vincente di! Portiamo a casa ilset, vai Matteo! A-40 Ancora un servizio vincente al centro. 40-40 Allucinante risposta di, che costringea sbagliare un diritto in condizioni precarie. 40-30 Servizio vincente, serviva come l’ossigeno. 30-30 Servizio potente, risposta corta di, back lungolinea die passante di diritto di. 30-15viene a rete, ma la volée di diritto gli resta proprio sulla racchetta. Serve la prima ...