LIVE Berrettini-Alcaraz 6-3 | 3-6 | 3-6 | 3-5 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | lo spagnolo serve per il match

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Risposta vincente di rovescio di. 30-0 Altro servizio vincente. 15-0 Servizio vincente didopo la richiesta del Challenge. 3-5 C’è il break. Altra grande risposta, aumenta il ritmo disbaglia di diritto. E’ troppo più forte lo, c’è poco da fare, se non accettarlo. 15-40 Rovescio sulla linea die poi diritto incrociato imprendibile. Cosa gli vuoi dire? 15-30 Ace al centro. 0-30 Risposta profonda, in rete il diritto diarretrando. Qui si mette male. Seconda di servizio. 0-15 Risposta corta disbaglia il diritto in avanzamento da metà campo....