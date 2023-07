LIVE Berrettini-Alcaraz 6-3 | 3-6 | 1-2 Wimbledon 2023 in DIRETTA | break dello spagnolo | che è incontenibile

(Di lunedì 10 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Lunga la risposta di uno scoraggiato. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Palla corta di, esce la contro-smorzata dell’italiano, che ora non deve arrendersi. 20.30 La chiave della partita sta tutta nella qualità della risposta di. Sono rarissimi i punti ‘facili’ ottenuti damente con la battuta. Veramente si sta ritrovando di fronte un muro che rimanda tutto di là. 1-2prende l’iniziativa, volée all’incrocio delle righe, pallonetto die smash vincente. C’è unche potrebbe indirizzare in maniera decisa set e ...

Matteoappare più in forma che mai, ma ora a Wimbledon incontra un ostacolo durissimo: il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz . Il tennista romano e lo spagnolo si sfidano per un posto ai quarti ...... poi chiude il set con il servizio: 6 - 3! 18.53 - Inizia il match conal servizio 18.44 - Entrano in campo Matteoe Carlos Alcaraz sul Centre Court 18.26 - MATCH JABEUR - ...... che annulla due palle break ad Alcaraz e si porta in vantaggio 1 - 0 nel primo set 2023 - 07 - 10 18:50:41 Iniziato il match Iniziato il match sul Centrale,al servizio 2023 - 07 - 10 18:...

Wimbledon LIVE, Berrettini-Alcaraz 6-3, 3-6 in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.A Wimbledon un Berrettini rinato supera Zverev e conquista gli ottavi: ora sfida il numero 1 al mondo Alcaraz. Il match si disputa dopo le due gare del singolare femminile (Rybakina-Haddad Maia vinta ...