LIVE Berrettini-Alcaraz 6-3 | 3-6 | 1-1 Wimbledon 2023 in DIRETTA | parità dopo due set

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30viene a retela risposta, in rete il passante di rovescio di. Si fa dura. 0-15 Risposta profonda di, poi in rete il diritto dell’italiano. 1-1 Spinge, ma esce il suo diritto. Un po’ troppo falloso l’italiano in questa fase. 40-15 Larga la risposta di, che non sta riuscendo da tempo a creare grattacapi allo spagnolo sui suoi turni di battuta. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Lunga di poco la risposta di rovescio dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di, che sta mettendo in campo il 70% di prime. 1-0 Nastro di, ma il riflesso diè buono: l’italiano chiude la volée e porta a casa un ...