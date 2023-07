LIVE Berrettini-Alcaraz 6-3 | 2-5 Wimbledon 2023 in DIRETTA | spagnolo scatenato nel secondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Lunga la risposta di diritto di. Ora bisogna a tutti i costi tenere la battuta, anche per iniziare eventualmente il terzo set con il servizio a disposizione. 40-0 Volée dici arriva, ma lochiude con una demi-volée a campo aperto. 30-0 Recupero difensivo diche si tramuta in una palla corta imprendibile per. 15-0 Ace di. 2-4 Ace al centro,prova a rimanere nel set. 40-0 Servizio e diritto incrociato. 30-0 Servizio vincente di. 15-0ha bisogno di un gran diritto per spezzare la resistenza di. 1-4 Servizio vincente di ...