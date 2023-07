LIVE – Berrettini-Alcaraz 4-3 | ottavi di finale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ile latestuale dell’ottavo ditra Matteoe Carlos, penultimo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Sulla strada del romano, reduce dalla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev, c’è il numero uno del mondo. Quest’ultimo al terzo turno ha portato a casa un incontro per nulla scontato contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry. L’allievo di Juan Carlos Ferrero conduce per 2-1 il bilancio dei precedenti. L’azzurro, tuttavia, ha prevalso nell’unico andato in scena allo Major. In quell’occasione si trattava del terzo turno degli Australian Open 2022 eprevalse in un drammatico tie-break decisivo dopo ...

Sinner: "Ho ancora tante cose dentro di me e spero di tirarle fuori" Wimbledon: il coprifuoco ferma Djokovic

Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.“Solo Berrettini può fermare Djokovic”. Parola di Nick Kyrgios. A Wimbledon 2023, dice l’australiano che ha saltato il torneo per un problema al polso, solo Matteo Berrettini può impensierire Novak Dj ...