LIVE Berrettini-Alcaraz 3-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | grande equilibrio in avvio

E c'è ancora una seconda da giocare. 30-30 Ancora un rovescio in back in rete per. Quando non mette la prima, sono dolori veri. 30-15 Servizio vincente, traiettoria esterna. 15-15 Scambio di alta qualità.rimanda tutto di là, poimette il back di rovescio sul nastro. 15-0 Viene a rete, lungo il lob di. 3-3 Forza la risposta di diritto, ma la palla finisce a metà rete. 40-0 Vola via la risposta di rovescio di. 30-0 Esce il pallonetto del romano sull'attacco dell'iberico. 15-0 In rete il rovescio dimolto distante dalla linea di fondo. Sin quinon è stato devastante con ...

Staserasenza paura IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI PREVIEW- ALCARAZ Sinner: "Ho ancora tante cose dentro di me e spero di tirarle fuori" Wimbledon: il coprifuoco ferma Djokovic ...Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW- SONEGOI PLURIVINCITORI NEL SINGOLARE MASCHILE 17) 2 VITTORIE JOHN HARTLEY (R. Unito): 1879 , 1880 JOSHUA PIM (R. Unito): ...Il match è in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Matteotorna in campo a Wimbledon. Dopo la straordinaria ...

Wimbledon LIVE, Berrettini-Alcaraz in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Dopo la bella vittoria contro Alexander Zverev, Matteo Berrettini deve fare i conti con il numero uno del ranking Atp Carlos Alcaraz per continuare a proseguire la sua avventura a Wimbledon 2023 e ...Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.