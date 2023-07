LIVE Berrettini-Alcaraz 2-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | grande equilibrio in avvio

(Di lunedì 10 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Altro scambio lungo vinto da, lungo il diritto di. 2-2 Game rapidissimo, in rete il back di rovescio dell’italiano. 40-0 Larga la risposta di diritto di. 30-0 Ace esterno. 15-0 Serve&volley di, che va a segno con una demi-volée da campione. Finoraserve il 62% di prime. 2-1 Servizio vincente per. 40-15 Palla corta che sorprende completamente, che è quasi scivolato. 30-15 Ace esterno. 15-15 Risposta insidiosa di, lungo il diritto dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto in contropiede dell’azzurro. 1-1 Il Challenge chiamato dagli dà ragione: il suo diritto ha pizzicato la ...

Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW- SONEGOI PLURIVINCITORI NEL SINGOLARE MASCHILE 17) 2 VITTORIE JOHN HARTLEY (R. Unito): 1879 , 1880 JOSHUA PIM (R. Unito): ...Il match è in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Matteotorna in campo a Wimbledon. Dopo la straordinaria ...Staserasenza paura IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI PREVIEW- ALCARAZ Sinner: "Ho ancora tante cose dentro di me e spero di tirarle fuori" Wimbledon: il coprifuoco ferma Djokovic ...

Wimbledon 2023 LIVE, Berrettini-Alcaraz oggi in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Dopo la bella vittoria contro Alexander Zverev, Matteo Berrettini deve fare i conti con il numero uno del ranking Atp Carlos Alcaraz per continuare a proseguire la sua avventura a Wimbledon 2023 e ...Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.