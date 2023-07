LIVE – Berrettini-Alcaraz 2-1 | ottavi di finale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ile latestuale dell’ottavo ditra Matteoe Carlos, penultimo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Sulla strada del romano, reduce dalla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev, c’è il numero uno del mondo. Quest’ultimo al terzo turno ha portato a casa un incontro per nulla scontato contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry. L’allievo di Juan Carlos Ferrero conduce per 2-1 il bilancio dei precedenti. L’azzurro, tuttavia, ha prevalso nell’unico andato in scena allo Major. In quell’occasione si trattava del terzo turno degli Australian Open 2022 eprevalse in un drammatico tie-break decisivo dopo ...

Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW- SONEGOI PLURIVINCITORI NEL SINGOLARE MASCHILE 17) 2 VITTORIE JOHN HARTLEY (R. Unito): 1879 , 1880 JOSHUA PIM (R. Unito): ...Il match è in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Matteotorna in campo a Wimbledon. Dopo la straordinaria ...Staserasenza paura IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI PREVIEW- ALCARAZ Sinner: "Ho ancora tante cose dentro di me e spero di tirarle fuori" Wimbledon: il coprifuoco ferma Djokovic ...

Wimbledon 2023 LIVE, Berrettini-Alcaraz oggi in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Dopo la bella vittoria contro Alexander Zverev, Matteo Berrettini deve fare i conti con il numero uno del ranking Atp Carlos Alcaraz per continuare a proseguire la sua avventura a Wimbledon 2023 e ...Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.