Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e' arrivato a Vilnius, in Lituania, in vista del vertice Nato dell'11 e 12 luglio. Ad accoglierlo all'aeroporto il presidente lituano, Gitanas Nauseda. 10 luglio 2023... in Lituania, (altro paese strategico sul fronte orientale per l'Alleanza atlantica) l'atteso vertice Nato a cui prenderà parte anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Meloni: 'Essere ...Vigilia di un esaltato e contrastato vertice Nato in Lituania, dove la guerra in Ucraina con la Russia è solo la grana più grossa. E il presidente turco ...

Lituania, Biden arriva a Vilnius per il vertice Nato - Mondo Agenzia ANSA

