L'irrinunciabile Arabia non è la cosa più orribile che abbiamo visto | ma ci va vicino

(Di lunedì 10 luglio 2023)

... 'Giocare inOggi no, domani chissà, vedremo'. OFFERTA MONSTRE - Pogba per la prima volta sembra vacillare anche perché l'offerta che gli si prospetta davanti è quasi: 100 ......svolazzo di firma su un contratto milionario in quella Hollywood farlocca del pallone che si sta rivelando l'Saudita a fronte di un'offerta che - va da sé - è sempre faraonica e,......Saudita al momento non è stata presa in considerazione nonostante il pressing, l'allenatore è pronto a valutare progetti di quel tipo solo di fronte a una proposta economica. ...

L'irrinunciabile Arabia non è la cosa più orribile che abbiamo visto ... Calciomercato.com

Avvocati al lavoro per definire le modalità i pagamento: tutti i dettagli di una trattativa alle battute finali ...Milinkovic Savic vicino, vicinissimo, a un trasferimento in Arabia Saudita. L'indiscrezione arriva dal Corriere dello Sport che ha rivelato come nella notte al serbo e al club biancoceleste siano arri ...