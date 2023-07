L’insolito low profile di De Laurentiis

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il “vinceremo la Champions” è un lontano ricordo. Come i sedici punti di vantaggio la termine di un campionato stra-dominato. Aurelio Deha decisamente cambiato linea nella seconda uscita ufficiale del nuovo corso. La prima è stata la presentazione di Garcia. Il presidente del Napoli ha evitato qualsiasi tipo di dichiarazione roboante. Proclami banditi. Per la prima volta da quando è a Napoli, gli abbiamo anche visto leggere un discorso preparato. Come sempre, il meglio di sé lo ha dato a braccio. Con l’attacco ai procuratori, attacco che però ha nascosto frasi che hanno spiazzato. «Abbiamo giocatori importanti però mi insegnate che quando una persona è appagata, il sacro fuoco si spegne senza una ragione. Il mio compito nella prossima stagione è di essere molto ma molto vicino alla squadra per tenere acceso il fuoco sacro della competitività. Non vorrei che ...

Mantenereprofile il resto del look Visto che siamo in estate,... la coda alta è'idea anti caldo per andare a nozze di Ilaria ... Un capoper gli standard dell'erede al trono, ma perfetto ...Acquistare uno smartphone- cost vuol dire, ovviamente, sacrificare qualcosa in termini ... un dettaglioper un device di ...a cui vengono affiancati 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per'...... sorsi alcolici,alcohol o a bassa gradazione, appunto. ... Due dei tanti esempi sono'algarrobina, la carruba dalla quale in Peru ... E se il nuovo evi spaventano, non dovete far altro ...