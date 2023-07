L’Ingv in Grecia per studiare vulcano sottomarino Kolumbo

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 luglio 2023) Implementare strumenti scientifici per la registrazione visiva dell'attività del, situato nel Mar Egeo a circa 8 km a nord-est di Santorini, monitorarne la temperatura dei camini idrotermali e manutenere i dispositivi già in funzione. Questi gli obiettivi dell'ultima spedizione oceanografica, denominata Thira23, condotta dal Centro Ellenico per la Ricerca Marina (Hcmr) e dall'Università Nazionale e Capodistriana di Atene (Nkua), in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica elogia (Ingv) nell'ambito del programma di ricerca "Santory: SantoRini seafloor volcanic observatorY". Parla l'esperto "Il programma di ricerca Santoryè un innovativo progetto interdisciplinare finalizzato al monitoraggio in continuo del...