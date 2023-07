Ligue 1 | Brest | figlio di Khalilou Fadiga non potrà più giocare in Francia per problemi cardiaci

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il terzino delNoahha annunciato lunedì che nonpiùina causa di. Ildi, ex attaccante della nazionale senegalese, a sua volta afflitto da un’aritmia cardiaca che, 20 anni fa, gli impedì diper l’Inter, ha scoperto il problema nei test di fine stagione. Il 23enne ha svelato su Instagram che gli è stata riscontrata un’irregolarità nella frequenza cardiaca. La politica di tolleranza zero ha portato la Federcalcio francese a ritirare la licenza di calcio francese del giocatore. Il professor Pedro Brugada, che aveva operato al cuore il padre nel 2004, ha concluso che avrebbe potuto continuare la sua carriera “senza ...

... sale il livello, sabato 5 agosto alle ore 18 i rossoblù saranno di scena allo stadio Francis - Le Blé contro i padroni di casa del, squadra che milita in1. Sarà probabilmente l'ultimo ...... Robin Le Normand ha imparato il mestiere vicino a. Vive la sua tarda adolescenza nel Finistère ma non riesce a guadagnarsi la fiducia del club. A riprova, ha giocato solo una partita di......il quadro completo della prima giornata di1. PSG - Lorient Strasburgo - Lione Marsiglia - Reims Rennes - Metz Montpellier - Le Havre Clermont - Monaco Nantes - Tolosa Nizza - Lille- ...

Ligue 1, Brest: figlio di Khalilou Fadiga non potrà più giocare in ... SPORTFACE.IT

Il a vraisemblablement joué son dernier match sous les couleurs d’un club français le 23 avril dernier, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1 entre Ajaccio et Brest (0-0). Dans un long texte ...Le défenseur latéral brestois Noah Fadiga a annoncé lundi qu'il ne pouvait plus jouer en France à cause de problèmes cardiaques.