(Di lunedì 10 luglio 2023) Se Donalddovesse vincere lenel 2024, "sarebbe un disastro per l'", cheilamericano, quindi Kiev deve "vincere questa guerra prima": lo sostiene Alexander ...

Secondo lui, "sevenisse eletto, non ci sarà più alcun sostegno dagli Stati Uniti. La cosa migliore per l'Ucraina è vincere prima. Una vittoria decisiva in questa fase di combattimento e una ...La campagna elettoraleè iniziata venerdì 7 luglio, segnata dalla polarizzazione e dal ... alludendo al populismo dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald, ad esempio con la ...Wendy Rogers , una accanita sostenitrice di Donald, potrebbe essere incriminata con l'accusa ... Almeno questa è la spiegazionesostenuta dai suoi legali. Nel post, la senatrice aveva ...

L’ex ufficiale: “Se Trump vincesse le elezioni l’Ucraina perderebbe il sostegno” Globalist.it

Alexander Vindman, tenente colonnello in pensione dell'esercito americano, di origine ucraina, ex membro del Consiglio di sicurezza nazionale sotto Trump e poi rimosso dall'allora presidente, contro c ...