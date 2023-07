Le tante stelle del Forte Village

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 luglio 2023) Per cominciare, la new entry: Giuseppe Molaro (1 stella Michelin) alla guida del ristorante Belvedere di Villa del Parco (parte di The Leading Hotels of the World), sulla terrazza che fluttua tra le chiome di pini mediterranei secolari. Dai piedi del Vesuvio alla Sardegna più vera, porta alla sua incondizionata passione per l’alta cucina contaminata. Cultore della materia prima e di una cucina territoriale e allo stesso tempo cosmopolita, l’evoluzione creativa degli straordinari prodotti locali è uno dei suoi cavalli di battaglia. Lo chef Giuseppe Molaro Per dare una misura complessiva di questo fenomeno enogastronomico, in tutto ilconta 21 ristoranti e 18 bar, totalizza 500 mila pasti serviti a stagione, con 12mila bottiglie stappate. Tra le conferme blasonate dell’iconico resort ...