Le polemiche per le parole del ministro Abodi sul ritorno di Jankto in Serie A

Leggi su agi

(Di lunedì 10 luglio 2023) AGI - "Non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali. Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono": hanno suscitato una raffica di critiche dall'opposizione leusate daldello Sport, Andrea, per commentare ilin Italia (al Cagliari) di Jakub, il centrocampista ceco che il 13 febbraio, da tesserato dello Sparta Praga, ha fatto coming out rivelando di essere gay. Il passaggio dell'intervista a 24 Mattino su Radio 24 ha suscitato una raffica di critiche dall'opposizione. "Ma proprio non ce la fanno a trattenersi? Oggi è la volta del", ha commentato la capogruppo ...