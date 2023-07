Le parole di Charlotte Lazzari e Kledi Kadiu per il figlio malato di meningo-encefalite

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 10 luglio 2023)ha condiviso su Instagram un messaggio indirizzato al, Gabriel, avuto nel 2021 dalla relazione con, riassumendo in poche righe tutto l’amore provato per il bambino. Nella didascalia del post pubblicato sui social, la founder di Wonder Yogi si è soffermata sulla patologia che affligge il secondogenito: la, un’infiammazione delle meningi e del cervello diagnosticata al piccolo una decina di giorni dopo la nascita e di cui il compagno aveva già parlato sui social. “Gabriel, un giorno ti racconterò quanto sei stato forte – si legge nella didascalia dello scatto pubblicato oggi, 10 luglio 2023, in cui la mano della mamma è stata fotografata mentre stringe quella del bimbo – Ti racconterò i momenti in cui lo siamo ...