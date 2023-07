Lazio | un attaccante verso la Serie B

... che aveva sin qui respinto ogni tentativo delladi prolungare l'attuale contratto da 3,2 ... facendo sfoggio della bacheca dell'brasiliano, rimasto svincolato dopo 8 stagioni in ...Classe '99, l'è nato a Roma e si è formato nel Settore giovanile della, prima di approdare nel 2016 alla Lupa Roma, in Serie C. La stagione successiva, con la stessa compagine, si ...... è il nome nuovo per l'attacco della. Viste le difficoltà per arrivare a Berardi , accordo ...un innesto importante per qualità e rotazioni nell'attacco laziale oltre ad essere l'unico...

Roma a caccia di un attaccante: i nomi per Mourinho Calciomercato.com

[themoneytizer id=”99064-6] Un giorno che sa di primo giorno di scuola per i calciatori della Lazio. Oggi i biancocelesti si sono infatti riuniti a Formello per le consuete visite mediche prima dell’ ...Che Joaquin Correa non è più nei piani dell' Inter si sa da mesi: l'argentino non è quasi mai riuscito a rendere come ai tempi della Lazio e il club nerazzurro l'ha messo sul mercato. Ancora nessun cl ...