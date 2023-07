Lazio | Milinkovic-Savic va in Arabia Saudita | a un passo dall’Al-Hilal

(Di lunedì 10 luglio 2023) Un altro nome importante sembra diretto verso la Saudi Pro League. Laha sul piatto una cospicua offerta da parte dell’Al-per Sergej. Una somma di 42 milioni di euro che Claudio Lotito sarebbe disposto ad accettare senza indugi, considerando che il calciatore ha il contratto in scadenza il prossimo mese di giugno. E anche il centrocampista serbo dopo qualche dubbio iniziale sembra deciso ad accettare e trasferirsi in. Ingaggio a base fissa di 25 milioni, mentre si tratta ancora sui bonus ma la trattativa potrebbe essere definita el tutto prima di domani, riporta l’ANSA. SportFace.

