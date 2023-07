(Di lunedì 10 luglio 2023) "Non si puòquello che non": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheiin merito all'sull'esportazione delucraino, in quella che suona come una ...

"Non si può migliorare quello che non esiste": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheiin merito all'sull'esportazione del grano ucraino, in quella che suona come una conferma della volontà della Russia di non rinnovare l'intesa dopo la sua scadenza, il 17 luglio. "Per ...E infatti in serata il ministro degli Esteri russo Sergeie quello turco Hakan Fidan hanno avuto una conversazione incentrata soprattutto sull'del ...... ai quali ha partecipato, in un'occasione, anche il ministro degli Esteri Sergej. Colloqui ... Un'emergenza da ieri sparita dai radar, presumibilmente come parte dell'con i neocon sulle ...

Lavrov su accordo grano,non si può migliorare ciò che non esiste Agenzia ANSA

nessuna delle condizioni previste è stata applicata. Per mesi abbiamo sentito rappresentanti del segretario generale dell'Onu (Antonio Guterres) dire che non stanno risparmiando alcuno sforzo e stanno ...La guerra in Ucraina è arrivata al suo 501esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di domenica 9 luglio 2023 ...