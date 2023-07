Latte Make-Up | il trucco dell’estate si ispira ad un’iconica bevanda Starbucks

(Di lunedì 10 luglio 2023) Life&People.it E’ il-up la tendenza beauty più richiesta. Ombretti color bronzo e sfumature sui toni marrone e caramello, bronzer sabbiati per scolpire gli zigomi ed una base glow sono i requisiti must per ricreare questo look,to ad una famosadi, il caffè-al caramello. Un vero fenomeno social che grazie a TikTok è svettato in cima a tutti trend, facendo ottenere all’hashtag #up ben 20 milioni di visualizzazioni. Cos’è il-up L’origine del fenomeno è presto spiegata: nel 2018 la-up artist Tanielle Jai pubblicava sul suo profilo Instagram un carosello di foto in cui mostrava ai ...

Questa nuova tendenza prende il nome di- up . Un beauty look che fa subito pensare ad un trucco lattiginoso, ma in realtà si tratta di un- up luminoso , dalle tonalità calde e che ...Su TikTok ha raggiunto quasi 40 milioni di visualizzazioni: ilUp è l'ultima tendenza social ad aver conquistato star e appassionati. Un look caldo e cremoso , proprio come una tazza didecorata con spruzzate di cacao e cannella . Gli elementi ...... questo accordo è più caldo e avvolgente , non a caso è amato anche in inverno, ed è potenziato poi da altre note 'come frangipane e tiarè ma anche da tocchi fruttati di cocco e il suo, o anche ...

Latte Make-up: il nuovo trend di TikTok perfetto per l'estate Cliomakeup

Romina Power ha deciso di fare un appello pubblicamente, condividendo sul suo profilo Instagram la pratica di estrazione del latte di mucca e invitando le persone a riflettere e a rinunciare ...Si chiama latte make up ed è l’ultimo trend di stagione diventato virale su Tiktok in pochissime ore. Una texture lattiginosa e le nuance calde color cappuccino ...