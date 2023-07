Landini Cgil | ' Lotta senza quartiere alla precarietà | le leggi vanno cambiate'

(Di lunedì 10 luglio 2023) Maurizio, segretario generale dellaera in Valle d'Aosta per partecipare all'evento "Giovani e lavoro. Quali prospettive in Valle d'Aosta".ha puntato il dito contro la...

Maurizio, segretario generale dellaera in Valle d'Aosta per partecipare all'evento "Giovani e lavoro. Quali prospettive in Valle d'Aosta".ha puntato il dito contro la precarietà dei ...Per il segretario dellaMaurizio, "il salario minimo orario legale deve essere parte di un intervento legislativo che dà valore generale ai contratti nazionali per tutti, in tutti i ...Il segretario generale della, Maurizio, è arrivato in Valle d'Aosta e ha visitato i reparti della Cogne acciai speciali, grande acciaieria del capoluogo. È la prima volta che un segretario nazionale del sindacato ...

Landini (Cgil): «Salario minimo 9 euro l'ora sono solo l'inizio. L'obiettivo è cancellare i contratti precari» Open

"La Costituzione va applicata. L'attacco alla magistratura è molto grave perché la magistratura in un Paese democratico deve essere indipendente e non rispondere a nessuna forza politica o governo". ( ...Lavoro, Landini (Cgil): "Vanno cancellate chiamate intermittenti, finte partite Iva e bisogna arrivare a una situazione per cui le persone che lavorano hanno gli stessi diritti e le stesse tutele".