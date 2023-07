L’ammonimento per Facci dalla Questura dopo le accuse di stalking dell’ex moglie Lui si difende | «Scambio di mail che non le sono piaciute»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 luglio 2023) Giorni prima che scoppiassero le polemiche per il suo articolo sul caso di Leonardo La Russa, il giornalista Filippoè stato convocato ina Milano per un ammonimento perinviatoDivisione Anticriminele dichiarazioni della sua ex. Si tratta di un provvedimento amministrativo a tutela una presunta vittima dicon scopo dissuasivo e preventivo per evitare danni più gravi a chi riferisce di aver subito atti persecutori. Nelle ultime oreè finito sotto accusa per una frase contenuta un suo articolo pubblicato su Libero in merito all’indagine per violenza sessuale a carico del figlio di Ignazio La Russa. Un passaggio che il dirigente dem Sandro Ruotolo ha bollato come sessista e incompatibile con ...