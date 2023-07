L’altra estate | chi le vacanze non può permettersele

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 luglio 2023) Facile.it: a casa 9 milioni di italiani per motivi economici Sommando chi ancora è indeciso e chi già è sicuro di non fare le valigie per questa2023, sono quasi 9 milioni gli italiani che indicano come motivo delle mancate ferie il fatto che, semplicemente, non se lo possono permettere economicamente. Queste alcune delle principali evidenze emerse dall’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca Emg different. Ad averlo dichiarato sono soprattutto gli intervistati appartenenti alla fascia anagrafica 35-44 anni; tra di loro ben il 64,3%, ovvero 1,6 milioni, ha dichiarato che resterà a casa per motivi economici. A livello territoriale, invece, sono gli abitanti del Sud Italia (59,1%) e delle Isole (60%) coloro che – in percentuale – rinunceranno in misura maggiore alla partenza a causa di difficoltà economiche. Il 59,5% di chi non partirà ...