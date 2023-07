L' alta moda tra i trulli si colora di rossetti rossi

Le celebrities sono arrivate in Puglia per una mini Fashion Week targata Dolce & Gabbana, che traGioielleria ha raccontato la bellezza e il savoir faire del Made in Italy di Cecilia ...Il calendario dell'si è concluso ieri con la sfilata di Dolce & Gabbana. Se lo scorso anno il duo di stilisti siciliani era tornato nella loro terra natia per celebrare i 10 anni di Haute Couture del brand, ...... scenario unico al mondo e patrimonio dell'UNESCO da quasi tre decadi, ha fatto da cornice alla sensazionale sfilata di Dolce & Gabbana , collezione2023 . Il fashion show, il primo di una ...

Dolce & Gabbana Alta Moda Alberobello: Helen Mirren, Venus Williams, Christian Bale, Kim e Kris Kardashian e altri 500 ospiti sono volati in Puglia per assistere a un nuovo spettacolo creativo ...Estos son los zapatos de plataforma más deseados por las influencers con los que irás super sofisticada y a la moda.