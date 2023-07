Ladra condannata per cleptomania dopo 22 assoluzioni FdI | “Fatta finalmente giustizia”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 luglio 2023) Per ben 22 volte, era stata assolta perché considerata cleptomane. Una vicenda che sembra ricalcare, anche se era tutta un’altra cosa, le gesta della famosa contrabbandiera napoletana ( resa celebre sul grande schermo da Sophia Loren) che evitava puntualmente il carcere grazie alla gravidanza. La signora in questione, invece, varesina, aveva rubato gioielli, borse, oggetti di lusso e se l’era cavata sempre con l’impunità. Per i magistrati, insomma, non costituiva reato il fatto che rubasse poiché era spinta da uno stimolo incontrollabile. Fino a quando Rossella Ferrazzi, giudice monocratico di Busto Arstizio, ha affidato la perizia psichiatrica al prof. Nicola Poloni che ha ritenuto la signora perfettamente in grado di intendere. Sei mesi la condanna, ovviamente e naturalmente con pena sospesa, non avendo precedenti, ma comunque la fine dell’impunità assoluta. A rendere nota la ...