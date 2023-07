La Spagna cerca scrutatori e scrutatrici

(Di lunedì 10 luglio 2023) Per la prima volta nella storia democratica del paese si voterà a luglio, ma chi aveva già prenotato le vacanze a fine maggio sarà esentato dal prestare servizio ai seggi

Vox potrebbe far parte del governo nazionale dopo le elezioni del prossimo 23 luglio. Alcune decisioni prese dal partito di estrema destra a livello regionale sono già state duramente criticate, ma il ...Almeno 300 migranti partiti dal Senegal risultano dispersi al largo delle Isole Canarie. Lo ha annunciato Helena Malena, che dirige la ong spagnola Caminando Fronteras.