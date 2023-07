La settimana della Strega si apre con un rinnovo e uno svincolo

Leggi su anteprima24

La del Benevento si nuovamente con un annuncio atteso. L'accordo raggiunto da tempo è stato ratificato, Nicolò Manfredini vestirà ancora il giallorosso. Il contratto dell'estremo difensore era scaduto lo scorso 30 giugno ed è stato rinnovato per un'altra stagione. A rendere noto il buon esito di una trattativa annunciata è stata la stessa società di via Santa Colomba: "Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manfredini Nicoló. Il portiere, classe 1988, ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30/06/2024". Un altro anno di contratto per il portiere di Ferrara, arrivato nel Sannio nell'estate del 2019. Per un giocatore che rinnova, un altro si svincola ufficialmente. E' il caso di Amedeo Benedetti, pronto a legarsi al ...