La rivoluzione di Sanremo 2024

(Di lunedì 10 luglio 2023) Con sette mesi di anticipo rispetto alla messa in onda di, il direttore artistico e conduttore Amadeus (che ricopre questo ruolo per la quinta volta consecutiva) ha già annunciato le principali novità che caratterizzeranno la kermesse dell’Ariston. I cambiamenti saranno nelle regole tecniche di voto, nella scaletta delle esibizioni e anche nelle giurie, con la scomparsa della storica demoscopica per questa 74esima edizione. Ancora nessuna indiscrezione, invece, sui professionisti che potrebbero affiancare il direttore nel corso delle serate, anche se si fanno sempre più insistenti i nomi di Annalisa e di Chiara Ferragni, che sarebbe interessata a un possibile bis. Le novità introdotte, però, fanno pensare anche alla probabile assenza di co-conduttori fissi. Di certo, nonostante le innovazioni, non cambierà l’organizzazione generale del ...

Energia, terra e politica dallaindustriale alla guerra russo - ucraina'. Gli incontri ... con tombola domenica 27), ilAquesiano della Pro Loco il 17 e 18, sempre in piazza. Per ...Energia, terra e politica dallaindustriale alla guerra russo - ucraina" (Rubbettino, ... con tombola domenica 27 agosto ), ilAquesiano della Pro Loco giovedì 17 e venerdì 18 ...Energia, terra e politica dallaindustriale alla guerra russo - ucraina '. Gli incontri ... con tombola domenica 27), ilAquesiano della Pro Loco il 17 e 18, sempre in piazza. Per ...

Sanremo 2024, rivoluzione Amadeus. Ecco il nuovo regolamento ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sul sito ufficiale della kermesse è stato pubblicato il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2024. Tante le novità presenti. I cantanti in gara sono ventisei dei quali tre dei Giovani. Come per l ...Amadeus "rivoluziona" il Festival di Sanremo: i cantanti in gara saranno co-conduttori. Introdotta la Giuria delle Radio ...