La pista familiare sconvolge il caso Orlandi | la rivelazione bomba sullo “zio Mario”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Uno dei più contorti ed intricati casi italiani. Un mistero lungo quasi mezzo secolo. E un'inchiesta che potrebbe aprire a nuove, clamorose prospettive. Sono passati tre mesi dalla scomparsa di Emanuela, quando, in modo assolutamente segreto, Il Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli scrive un messaggio per posta diplomatica a un sacerdote sudamericano inviato in Colombia da Giovanni Paolo II. Secondo l'inchiesta esclusiva del Tg La7, il carteggio potrebbe spostare, completamente, la prospettiva della scomparsa della. Il religioso a cui è destinata la lettera è stato a lungo consigliere spirituale e confessore della famiglia di Emanuela. E infatti la domanda esplicitata nel messaggio è molto diretta: Casaroli gli chiede se è vero che in passato la sorella maggiore di Emanuela, Natalina, gli ha rivelato di essere stata molestata ...