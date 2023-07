La “palpata breve” non è reato | bidello assolto a Roma Murgia | “Assurdo | non c’è rispetto per la vittima”

Insomma, una ''. 'I giudici del Tribunale di Roma hanno ritenuto che proprio la rapidità dell'azione del bidello configura la manata come uno 'sfioramento' senza 'intento libidinoso o di ...Un bidello di Roma è stato assolto dall'accusa di molestie su una studentessa minorenne . Per il tribunale la, durata 'tra i 5 e i 10 secondi', è avvenuta senza la volontà da parte dell'uomo di molestare la ragazzina. Un caso che continua a far discutere. Contro la decisione del tribunale, anche ...Fa, e farà discutere, parecchio la decisione del tribunale di che dice che una '' ai non è una che integra il reato di . Con questa sentenza è stato assolto un bidello dell'istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma. Antonio Avola, 66 anni, era accusato di violenza ...

