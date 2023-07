La Nato ora è larga | Erdogan ha dato il suo assenso per l' ingresso della Svezia Gli sgarbi a Putin

... dato l'impegno alla mutua difesa 'di ogni centimetro del territorio'. Per Washington e Berlino impegnarsinon avrebbe senso, le incognite sono ancora troppe . La controffensiva ucraina ad ...Leggi Anche La Turchia ratifica l'adesione della Finlandia alla'Oggi è un giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ...turco - ha sottolineato - Budapest......vertice delladi Vilnius, il presidente Volodymyr Zelensky chiede un "segnale chiaro" sull'adesione dell'Ucraina all'Allaenza atlantica. "L'Ucraina merita di far parte dell'Alleanza. Non, ...

Bombe russe sugli aiuti umanitari, 4 morti. Kiev: a Bakhmut i russi sono in trappola - Stoltenberg: trovato l'accordo, Svezia presto nella Nato - Stoltenberg: trovato l'accordo, Svezia presto nella Nato RaiNews

Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. «Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti ...Il segretario generale della Nato conferma che il presidente turco ha dato il suo via libera all'adesione della Svezia alla Nato. In cambio, Stoccolma sosterrà il processo di avvicinamento della Turch ...