La modella transgender Rikkie Kollé ha vinto Miss Olanda 2023

LaRikkie Kollé , 22 anni, ha vinto il concorso di bellezza Miss Olanda 2023. " Ce l'ho fatta (...) È incredibile ma ora posso definirmi Miss Olanda 2023 " ha scritto su Instagram la ...Kollè non è la prima personaa vincere un concorso di bellezza: era già successo nel 2018 con laÁngela Ponce eletta Miss Spagna....trans di 22 anni, riferimento per la comunità LGBTQIA+, ha vinto Miss Olanda . Sono subito scoppiate le polemiche per la sua incoronazione. Si tratta della prima donnaad ...

Modella transgender vince Miss Olanda 2023: polemiche e insulti sui social TGCOM

"Ho subìto atti di bullismo. Ma ho sempre avuto il supporto amorevole della mia famiglia e dei miei amici" ha affermato la reginetta ...“ Ce l’ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so come descriverlo “. Con queste parole Rikkie Valerie Kollè, modella e attrice di 2 ...