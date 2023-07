La maxi donazione di Tiziano Ferro per l’Emilia Romagna

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023) Unada parte diperarriva alla vigilia della data di Bologna. L’artista è attualmente in tour e recupera i concerti che non si sono potuti svolgere nel 2020 a causa della pandemia Covid-19 e di un posticino ulteriore per motivi personali., infatti, lo scorso anno è diventato papà e ha voluto trascorrere i primi mesi di vita dei suoi bambini al loro fianco, garantendo a Margherita e Andres la sua presenza totale. Ora loro lo seguono in tour, con papà Victor – marito di. Così, dopo una pandemia e l’avvio di una nuova fase della sua vita, l’artista torna in tour negli stadi e di tappa in tappa emoziona migliaia di fan da nord a sud. ...