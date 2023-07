“La fiera delle idee” | i Comuni delle Terre dell’Ufita lanciano Hackinesis

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDomani, martedì 11 luglio alle ore 17,00 presso il Castello d’Aquino di Grottaminarda sarà presentata l’iniziativa “– La”, nell’ambito del progetto KNowledgE Alliance for Social Innovation in Shrinking Villages (KiNESIS), un progetto cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea che vede coinvolte e consorziate diverse istituzioni pubbliche e private europee. L’obiettivo principale del progetto KiNESIS è creare un’alleanza della conoscenza tra mondo accademico, ONG,tà, autorità locali e imprese per sviluppare un programma di attività multidisciplinari nelle aree in via di decrescita con l’obiettivo di promuovere e favorire, progetti, forza lavoro, produttività e attrattività. L’obiettivo di ...