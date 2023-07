La classifica degli amministratori più graditi | Bonaccini toglie a Zaia un primato durato 12 anni Terzo Fedriga Tra i sindaci vince Sala

(Di lunedì 10 luglio 2023) Stefano, presidente dem della regione Emilia-Romagna, sale al primo posto nelladei governatori regionali Governance Poll del 2023 realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il governatore del Partito democratico ha ottenuto un indice di gradimento del 69% (17,2 punti in più rispetto al periodo della sua elezione) ed è l’unico governatore del centrosinistra che cresce piazzandosi davanti ai due leghisti Luca, che perde il suo storico, e Massimiliano. Il presidente del Veneto e quello del Friuli Venezia Giulia riscontrano rispettivamente un gradimento del 68,5% e 64%. Al di sotto del podio le principali posizioni sono occupate da governatori appartenenti al centrodestra: al quarto posto troviamo i governatori di ...

Sguardo all'attualedel Gruppo BEuropei U19 dove comanda la Spagna con 6 punti, Norvegia a 4 quindi Islanda 1 e Grecia 0. Si tratta di una sfida decisiva pertanto per gli islandesi ......del 8 e 9 Luglio i Campionati Italiani Promozionali Fisdir " Federazione Italiana Sport... Matteo Beltrami corre i 50m con un tempo di 9"10 chiudendo al 23° posto dellagenerale su 70 ...A metàBenedetta Sechi e Filippo Fois, i due atleti hanno totalizzato rispettivamente 29 ... In queste condizioni limite è prevalsa più del solito la capacità di reazioneatleti con ...

Università Censis 2023, la nuova classifica delle università: in testa Bologna, Pavia, Trento, Camerino e Politecnico di Milano Skuola.net

L'emittente televisiva americana ESPN ha stilato la classifica dei 100 migliori giocatori al mondo ... e Giorgia Russo Monreale – Al termine degli esami di maturità, fondamentali per la vita di ogni ...Pinetti Motorsport manda in vacanza il programma nel TCR Italy con un sorriso a trentadue denti, grazie ad un fine settimana stellare di Marco Pellegrini. In u ...