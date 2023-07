La borsa minuscola che replica Louis Vuitton | genio o provocazione?

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 10 luglio 2023) Life&People.it Una trovata geniale per prendere in giro un colosso dell’alta moda e del lusso. Forse potrebbe essere questo il modo migliore per descrivere l’incredibile iniziativa mossa dal collettivo di artisti MSCHF, il quale ha venduto all’asta unamicroscopica imitazione di, guadagnando la cifra monstre di 57.000 dollari.sterile o utile spunto di riflessione? Un oggetto di lusso grande quanto un granello di sale Si tratta della riproduzione, realizzata grazie alla stampa 3d, della on-the-go di. L’obiettivo? Prendersi gioco in modo dissacrante il mercato del lusso e delle nuove tendenze, sempre più ricche e variegate, fino a sfiorare spesso anche il grottesco. Ma perché proprio? La spiegazione è perlopiù ...